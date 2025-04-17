董事改選戰火起 加上庫藏股與股息雙題材 可成逆勢大漲

金屬機殼廠可成（2474）董事會今年將改選，16日公告董事候選人名單，市場派捲土重來，也釋出董事候選人名單，董事改選戰火燃起，可成同時決議通過去年下半年每股擬配發現金股利8元，且自17日啟動庫藏股，推升股價逆勢大漲一度衝達漲停216元，盤中漲幅逾9%。

可成董事會決議通過去年下半年每股擬配發現金股利8元，若加計上半年配發每股現金股利7.5元，總計去年配息達15.5元；另外， 可成也啟動庫藏股，自17日起至6月16日執行買回，預計買回區間價為138~307元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回33,000張。

另外，可成公告董事候選人名單，包括董事長洪水樹、總經理洪天賜、現任董事雷孟桓、郭素惠；獨立董事候選人提名曾文哲、梁從主、詹文雄等人；郭素惠為威致鋼鐵（2028）董事長兼總經理，是可成首次出現女性董事候選人。

市場派也釋出董事候選人名單，以新加坡外資股東TIHIM執行長王亞倫為首，另外提名黃科傑、許兆慶及林祺卫等3名獨立董事。

可成董事會改選，市場派捲土重來，雙方將在今年5月27日股東會改選董事時，爭奪4席董事與3席獨立董事席次，總計7席。

台股17日開低， 可成則是逆勢上漲的表現， 早盤以204元開高，一度衝達漲停216元， 盤中漲幅逾9%。