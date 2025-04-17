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台積電法說倒數 法人估首季賺逾13元全年展望按兵不動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。記者／劉學聖攝影
台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。記者／劉學聖攝影

台積電（2330）將於今日下午召開法說會，法人估計，台積電今年首季每股稅後純益可望逾13元，為今年谷底，目前市場預估平均約為13.44元，另外全年展望與資本支出可望按兵不動，惟實際情況尚待下午盤後公司公布，並關注外部三變數。

台積電將於今日盤後舉行線上法人說明會，屆時公布第首季財報及第2季業績展望。近期美國川普政府拋出關稅變數待觀察，不過法人估全年長期資本支出與全年展望可望按兵不動，安定市場信心並將成為市場風向球。

就今年第2季，法人預估，台積電第2季美元營收可望持續個位數季成長（估約中個位數），不過，外部變數包含美國對等關稅干擾景氣、美國官方力邀投資英特爾IFS，同時外媒傳聞出口管制遭翻舊案開罰等議題也尚待公司說明釐清。

台積先前3月3日由董事長魏哲家受邀在美國白宮記者會上宣布有意在美國新廠擴大投資加碼千億美元，法人看好，隨海外布局新廠產能加速開出，有助衝刺五年後營收翻倍再增千億美元。

台積電先前1月法說會上釋出全年展望，預估2025年美元營收年增幅度估為24%至26%。按照相關成長幅度換算，法人推估台積電今年營收即將先挑戰千億美元里程碑，按照後續海外新廠進度，有助於下一波再翻倍成長。

台積電 法說會 營收 美國

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