川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 二大外資再加入「降價陣營」

台積電（2330）明（17）日舉行法說。在法說會前夕，為因應關稅戰與英特爾變數，再度有二家外資券商加入調降目標價陣營，分別為大和資本與德意志證券，同步降至1,200元，降幅分別為4%及14%。不過，由於基本面穩健，仍給予「買進」評級。

大和資本基於關稅戰的不確定性，加上拯救英特爾仍是重要變數，因此下調下半年營收預估，進而小幅修正目標價由1,250元降至1,200元，降幅4%。

不過，由於營收成長趨勢不變，且近期的股價反應已超過最悲觀的假設、且無法合理化基本面，因此將評等由「優於大盤」調升至「買進」，更預期2024-2027年的營收年均複合成長率（CAGR）年複合增長率為 19%。

事實上，大和資本對台積電2025年每股稅後盈餘（EPS）的預估高於市場共識約3%，主因對於潛在關稅影響的看法相對樂觀。至於風險上，仍須留意地緣政治不確定性與AI泡沫等下行風險。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成分析，雖然台積電2025年第1季營收表現持平，但預期第2季可望季增5%至269億美元，受惠於新iPhone推出前的A19拉貨與GPU／ASIC型AI伺服器等需求持續增溫。

儘管川普關稅政策導致下修2025年下半年預測，但仍對後市具約15-20%的結構性成長保持信心，因此僅小幅下調目標價。不過，川普最新關稅政策對高價產品有利，加上白宮宣布新關稅將有90天暫緩，可能帶動提前拉貨需求。

值得注意的是，英特爾議題上，德意志認為，「維持現狀」是對台積電較佳選項，雖不排除在極端壓力下出現其他結果，但與蘋果等財力雄厚的夥伴合作，持續擴建亞利桑那廠，相較與英特爾合作更具吸引力。

對台積電投資人而言，若美國成立「TSMC USA」，並獲得來自台灣母公司的永久技術授權。儘管該法人或能取得更多美國政府資金支持，但將面臨量產挑戰與毛利壓力，恐影響台積電維持53%毛利率的能力。

未來關鍵在於其他主要客戶（如輝達等）是否願意以更高價格，在美國廠投入大量訂單。此外，美國政府也可能不接受讓本土企業處於不利地位的雙軌定價制度。德意志也基於類似觀點，維持台積電「買進」評級，而目標價由1,400元降至1,200元，調幅14%。