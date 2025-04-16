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明基材保守看2025年下半年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）總經理劉家瑞昨（16）日表示，由於客戶結構相當分散，本季整體產能稼動率維持逾九成的水準，本季偏光片價格平穩，預期整體營運與前一季相當，惟因關稅變數，恐影響下游終端需求，目前對下半年展望仍看不清楚，偏保守觀望。

2025年「Touch Taiwan」昨天登場，針對本季營運展望，劉家瑞釋出上述看法。由於關稅變數牽連終端消費性電子產品掀漲價潮，外界憂心恐導致終端消費市場需求下滑；另一方面，近期新台幣及日圓匯率強升，法人預期，由於偏光片產業上游原料高度依賴日本進口，在收美元、付日圓的結構下，恐不利偏光片產業營運。

明基材昨天展現車載應用、行動可攜裝置、半導體製程及電子廢棄物轉換紡織品材料的創新成果。劉家瑞表示，去年醫療相關應用營收占比占比達三成，估計今年首季維持相當水準。

日圓匯率 明基材 消費

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