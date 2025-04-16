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聯發科展望 4月30日法說聚焦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶片大廠聯發科（2454）昨（16）日公告將於4月30日舉行線上法說會。身為全球手機晶片出貨量龍頭，外界關注因美中持續角力，以及美方關稅新政策仍不明的氛圍下，聯發科是否修正今年全球手機市場展望。

聯發科3月營收559.96億元，月增21%，年增10.9%，為近兩年半來單月最佳，帶動首季合併營收1,533.12億元，為近11季新高，季增逾一成，超越財測高標。聯發科昨天股價收1,365元，下滑20元，外資法人連四日買超。

聯發科執行長蔡力行先前提到，基於智慧手機受惠中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，部分客戶對電視、WiFi、平板、Chromebook提前拉貨需求，因此首季營收有優於季節性的成長。

不過，在外在總經環境帶來諸多挑戰之際，聯發科身為IC設計指標股，外界關注該公司本季營運展望。

智慧手機 營收 聯發科

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