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華擎邊緣 AI 應用展實力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華擎（3515）旗下東擎科技昨（16）日展示邊緣人工智慧（AI）自動化上線設備，以及AI智能客服應用，透過邊緣伺服器部署大語言模型，實現即時的本地運算設備，以擴大邊緣AI伺服器的業績，並增添AI伺服器之外的成長動力。

展望2025年，華擎在AI伺服器、一般型伺服器與邊緣AI等需求同步提升下，伺服器業務比重將提高。預期2025年在輝達（NVIDIA）H200 AI伺服器大量出貨，加上B200 AI伺服器可能下半年開始貢獻，AI伺服器成為華擎今年營運的主要成長動能。

華擎2024年稅後純益12.88億元，創下歷史次高，年增40%，每股純益10.54元；隨著AI伺服器持續擴大出貨，今年業績可望優於去年。

AI 伺服器

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