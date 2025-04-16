緯穎、勤誠、川湖 韌性強

近期電子硬體產業受到美國關稅政策不確定性影響，出貨與定價受到干擾，牽動整體市場需求。法人指出，相較消費性產品，伺服器需求顯示較強韌性，包括緯穎（6669）、勤誠、川湖等，值得留意。

根據法人分析，多數IT硬體廠2025年第1季營收表現優於預期，主要受惠美國關稅不確定性促使品牌商提前拉貨。3月伺服器供應鏈營收年增幅度明顯優於智慧手機與PC廠商，顯示通用型伺服器與GB200伺服器出貨動能強勁。

台廠中包括緯穎、華擎、廣達與川湖3月營收年增均超過70%。雖然傳統季節性因素使首季營收普遍季減，但年增率卻達雙位數，優於市場預估。

另外，關稅政策暫有利短期營運，長期仍存變數。法人指出，美國海關與邊境保護局（CBP）11日宣布，針對特定產品（如PC／筆電、智慧手機、伺服器與半導體晶片）免徵對等關稅。

此政策短期有利IT廠商，特別是iPhone供應鏈，因中國大陸出口至美國將不再需負擔高達125%的關稅。不過產品仍須繳交20%基礎關稅。隨著政策變數仍未完全釐清，市場仍需關注美國政府未來一個月內可能宣布的新一波關稅措施。

考量關稅變數，法人建議優先關注伺服器營收比重較高、受關稅風險影響較小，如緯穎、勤誠、川湖等。