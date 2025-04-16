研華抗關稅 三策略應變

面對美國對等關稅衝擊，工業電腦龍頭研華（2395）昨（16）日表示，已與美國主要客戶溝通額外關稅成本因應方式，包括售價調整，同時採取彈性出口策略調整等三大短期應變措施，中長期來看，研華持續進行多元生產策略，考慮建置美國印刷電路板組裝／代工製造功能。

在短期因應措施方面，研華採取三大做法，第一、將與美國主要客戶溝通額外關稅成本因應方式，包括售價調整，加大北美本地重要零組件採購與組裝比率，以減緩毛利衝擊。

其次，研華進行彈性出口策略調整，提高北美客戶訂單直送非美國區域比率等，以降低客戶關稅曝險比重。第三，加強原材料成本管控，並採取匯率避險策略，以降低整體營運風險。

中長期來看，研華持續採取多元生產策略，已評估於其他國家設置生產或組裝據點，並考量建置美國印刷電路板組裝／代工製造功能，以建構具備彈性的製造策略，降低單一地區風險。

研華目前製造集中在中國大陸、台灣林口與日本，其他區域都是做組裝。美國方面，過去布局主要在南加州，近年積極擴大，包括辦公室規模提升、各州設立業務團隊，先前也動土興建新的北加州總部，預計將於2026年第2季或第3季完工。

除了製造基地多元化外，研華市場區域也進行多元化策略，強化全球業務拓展，逐步降低單一市場營收占比。此外，研華也聚焦智慧製造、AIoT、邊緣AI應用等高附加價值解決方案開發，藉由技術與服務創新提升競爭門檻，提升客戶黏著度。研華今年首季合併營收173.51億元，季增6.36%，年增25.02%，表現符合預期。