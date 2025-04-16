敦吉第1季每股賺1.36元

通路暨零組件商敦吉（2459）昨（16）日公布首季每股純益為1.36元，為近三季高點，也是歷年同期次高。

敦吉首季合併營收為11.71億元，季減4％，年減13％；單季毛利率24.14％，站上同期新高；稅後純益1.44億元，季增16％，年減6％，每股純益1.36元。

敦吉指出，首季營收結構當中，音圈馬達業務的貢獻超過二成，連接器與繼電器各貢獻超過8%與6%；通路事業群受車用設備銷售下滑及OPU產品停止販售影響，營收略為下滑；製造事業群則受音圈馬達銷售放緩影響；另外，驗證事業群方面也受到銷售電波暗室設備減少影響。

不過，近期敦吉通路業務擴展新產品線有成，新增代理電子標籤IC，並逐漸放量。該公司預期，未來隨著應用場景擴大，將成為新一波營運成長的關鍵驅動力。同時，其驗證事業群也有好消息，於3月已取得中國顯示器CECP節能及CEL能效新標準認可實驗室資格。

敦吉指出，該公司製造事業群將持續擴大經濟規模、創造產品價值，並開發新產品，以提升市占率。驗證事業群方面則將擴增RF量測能力、擴建安規／節能領域，並強化車用電子檢測領域、新增小型電池及新能源轉換產品檢測、擴充AI伺服器產品檢測能力等。敦吉昨日股價下跌0.1元，收在59.1元。