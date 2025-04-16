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錼創法說會／釋正向展望 Touch Taiwan秀AI眼鏡、裸眼3D技術

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
錼創營運長陳銘章及總經理林子暘。記者籃珮禎／攝影
錼創營運長陳銘章及總經理林子暘。記者籃珮禎／攝影

MicroLED廠商錼創科技-KY創（6854）16日於法說會釋出正向展望，看好MicroLED技術逐步邁向量產，將維持公司成長動能。同時，公司於Touch Taiwan智慧顯示展上，展出多款全球首發的MicroLED前瞻技術，強攻AI眼鏡、裸眼3D、高階穿戴與車用等新興應用市場，展現技術領先地位與拓展市場的企圖心。

錼創總經理林子暘於法說會表示，隨MicroLED市場接受度提高、技術持續優化，公司對未來成長維持正向看法。今年第1季完成的27.74億元募資，將用於擴充產能及下一代技術研發，為未來放量預作準備。

錼創主要營收來源除穩定的COC技術方案與擴大的技術服務外，去年底新增的巨量轉移設備銷售亦成為新的營收貢獻來源，並推升去年第4季毛利率突破四成。林子暘解釋，今年第1季營收較前一季下滑，主因季節性因素及去年第4季設備一次性銷售墊高基期，核心營運動能仍維持穩健。

面對地緣政治與關稅議題，錼創已設立美國子公司並規劃擴大營運，以滿足客戶「N+1」需求。公司強調，目前關稅直接衝擊不大，將持續優化供應鏈以應對外部變化。

為展現技術實力與落地成果，錼創於Touch Taiwan秀出多項亮點，包含AI眼鏡用0.18吋超高PPI微顯示器、全球首款9.38吋裸眼3D顯示，及採Tantium™技術的5000 nits智慧手錶螢幕。這些創新正加速MicroLED跨入消費、車用與商用市場。

法人認為，錼創透過持續的技術創新與產能布局，加上與國際大廠(如三星、友達、馬牌)的合作深化，正逐步克服量產挑戰，未來在AI眼鏡、高階穿戴、車載顯示等高成長領域的潛力值得關注。

錼創於Touch Taiwan 2025展。記者籃珮禎／攝影
錼創於Touch Taiwan 2025展。記者籃珮禎／攝影
錼創於Touch Taiwan 2025展。記者籃珮禎／攝影
錼創於Touch Taiwan 2025展。記者籃珮禎／攝影

AI 法說會 營收

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