快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

華經自結3月純益年增2.33% 每股純益0.11元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資服股華經（2468）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，16日應主管機關要求公告最新自結數，3月稅前盈餘1,000萬元，年增3.2%，稅後純益800萬元，年增2.33%，每股純益0.11元。

華經近來股價不畏大盤走勢動盪，逆勢走強，10日、11日連續兩日強攻漲停作收，14日也飆漲超過半根停板，15日再度攻上漲停價位，16日漲勢持續凌厲、大漲7.58%，收在63.9元。

華經表示，近年來高科技製造業的數位轉型預算成長最顯著，醫療業在邊緣運算、資安及雲端方面的投資，也有顯著成長，金融業則對行動應用投資加速，服務業持續擴大雲端投資，製造業在雲端與大數據方面的投資，也有所增加。

製造業 金融業 雲端

延伸閱讀

華擎旗下東擎參展CYBERSEC 2025資安大會 展示邊緣 AI

資安人才培育計畫 15門課程模組逾2萬人次參與

中信卡3月簽帳金額稱冠

賴總統：打造資安國家隊 訂四年計畫

相關新聞

怎麼回事？文曄、擎亞股價不同調 電通上市櫃類指兩樣情

輝達（NVIDIA）H20晶片出口大陸受阻，台股AI族群聞訊嚇挫，大盤指數盤中一度大跌404點、回測5日線。但上市電通類...

整理包／罕見！台積電法說前六外資砍目標價 聚焦關稅、英特爾合作案等議題

晶圓代工龍頭台積電（2330）將於4月17日舉行線上法說會，公布首季財報與第2季展望。

法說會前輝達爆利空 台積電可以買嗎？

台積電（2330）法說會前輝達拋出震撼彈，宣布將認列單季約55億美元費用，賣給中國的 H20 晶片遭到美國管制，消息拖累...

文曄擬配息6元 昇陽半2.2元

半導體通路商文曄（3036）與再生晶圓廠昇陽半昨（15）日都公布擬配發的2024年度股利，前者配發每股現金股利6元，盈餘...

健和興3月每股賺0.21元

端子廠健和興（3003）昨（15）日公告今年3月自結損益，稅後損益3,752萬元、年減30.85%，以實收資本額15.5...

毅嘉第1季每股賺0.58元

機構件廠毅嘉（2402）昨（15）日公告首季財報，單季稅後純益1.75億元，季減16.2%，年增92%，每股純益0.58...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。