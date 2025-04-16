華經自結3月純益年增2.33% 每股純益0.11元
資服股華經（2468）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，16日應主管機關要求公告最新自結數，3月稅前盈餘1,000萬元，年增3.2%，稅後純益800萬元，年增2.33%，每股純益0.11元。
華經近來股價不畏大盤走勢動盪，逆勢走強，10日、11日連續兩日強攻漲停作收，14日也飆漲超過半根停板，15日再度攻上漲停價位，16日漲勢持續凌厲、大漲7.58%，收在63.9元。
華經表示，近年來高科技製造業的數位轉型預算成長最顯著，醫療業在邊緣運算、資安及雲端方面的投資，也有顯著成長，金融業則對行動應用投資加速，服務業持續擴大雲端投資，製造業在雲端與大數據方面的投資，也有所增加。
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