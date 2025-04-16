怎麼回事？文曄、擎亞股價不同調 電通上市櫃類指兩樣情

輝達（NVIDIA）H20晶片出口大陸受阻，台股AI族群聞訊嚇挫，大盤指數盤中一度大跌404點、回測5日線。但上市電通類指在文曄（3036）、安馳（3528）、大聯大（3702）等攜手走強下，仍逆勢上漲逾1%；惟擎亞（8096）卻帶量回調近2.5%，拖累上櫃類指下跌近1.7%，使得電通上市櫃類指呈現兩樣情。

文曄2024年每股賺8.13元，擬配息6元，16日人氣倍增，股價於盤中一度觸及104.5元、漲幅達8.5%以上，有望重返百元俱樂部。

文曄2024年第2季完成併購加拿大同業Future後，全年合併營收達9,594.32億元創新高、年增61%，歸屬母公司業主淨利91.12億元、年增127%，每股純益8.13元。董事會決議每股配息6元，以15日收盤價96.1元計算，現金殖利率達6.2%。

文曄3月營收886.82億元，月增9.5%、年增32.2％，分別改寫單月歷史第四高、歷年同期新高。第1季營收2,474.24億元，季減5.5％、年增28.4％，為單季歷史第三高。文曄表示，完成Future併購後，整體營運與財務狀況保持穩定，資產負債表及相關財務比率也維持在健康水準。

擎亞15日受南韓政府宣布擴大力挺本土晶片業消息助攻，獲外資反手買超1,203張，激勵股價大漲9.84%、重返60元之上。但利多效應曇花一現，16日仍不敵空頭賣壓，股價開高走低約2.5%，60關、季線皆失。

南韓政府15日宣布，將再投入7兆韓元（約新台幣1,453億元）支持本土晶片業在內策略產業，以因應貿易戰衝擊，外界預期，三星、SK海力士將獲得最多資源，其台灣主要代理商至上（8112）、擎亞也將沾光。

擎亞2024年營收282.46億元、年增25.87％，衝上近三年高點，每股純益3.27元。2025年第1季營收達145.26億元、創新高，季增1.12倍、年增97.9％。

擎亞主要有CMOS感測器、記憶體與AMOLED面板這三大代理產品線，最受市場矚目的是，其包含HBM的記憶體相關業績比重，於今年初已達五至六成之間，躍升為其第一大產品線。