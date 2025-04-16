法說會前輝達爆利空 台積電可以買嗎？

台積電（2330）法說會前輝達拋出震撼彈，宣布將認列單季約55億美元費用，賣給中國的 H20 晶片遭到美國管制，消息拖累輝達（NVIDIA）股價盤後重挫逾6%，分析師預估輝達今年恐少賺180億美元，台積電也將受到影響；台積電法說會前不僅是多家外資調降目標價，加上輝達的利空影響，股價跌破5日線，表現比大盤還弱，到底可不可以進場買？

分析師認為，台積電法說會前外資已先預期包括關稅及營收的調整，且紛紛調降目標價，再加上輝達爆出 H20 晶片遭到美國管制禁售到中國，影響股價的表現，不過，台積電並不用認列損失，壓力沒有那麼大，法說會前可以往下買進布局，長期股價上看1,500元， 短線也可以區間操作，900元以下買進，約近1,000元賣出。

輝達周二（15日）向監管機構提交的文件顯示，美國政府周一通知輝達，H20 晶片出口中國必須先取得許可，且這項規定是「未來無限期的」。官員表示，新的規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

輝達表示，將在本會計年度第1季（自1月底截至4月28日止）認列約55億美元費用，這些是衍生自與 H20 系列相關的「庫存、採購承諾及相關準備」。

最新消息反映輝達面臨美國政府對其H20晶片出口中國採取新限制，這一調整將衝擊輝達數十億美元營收，也重創先前推出「降規版」以便遵守法規的努力；消息拖累輝達股價盤後重挫6%。

輝達宣布，美國政府開始要求，未來若要將「降規版」H20 晶片銷往中國大陸，必須先取得政府許可，代表美國的出口管制措施升級，分析師估計，輝達今年度可能少賺140億至180億美元的營收，甚至影響台積電等供應鏈。

輝達盤後重挫， 台積電16日以867元開出， 一度下滑至852元， 失守5日線， 盤中跌幅逾2%，相對台股大盤指數還撐在5日線以上， 台積電股價表現罕見的比大盤指數還弱。

證券分析師張陳浩表示， 輝達 H20 晶片被美國禁止賣到中國， 且認列費用損失，後續若無法解禁， 將失去中國的市場，因此衝擊股價盤後重挫，但他認為，市場已充分反應，且有超跌的情況，因為，即使認列費用，但相關的存貨仍有機會銷往其他國家，後績有可能回沖，且也不排除透過與川普政府溝通解除限制。

至於台積電，張陳浩認為，台積電不用認列損，受影響的將是未來中國市場的損失部分，但也不排除未來解禁， 或是中國自行研發的產品代工，所以壓力沒那麼大。

台積電法說會將在17日盤後召開，多家外資紛紛調降台積電目標價，但都未降低評等，調降後目標價介於1,050~1,350元間， 主要是考量關稅的影響， AI 需求影響營收等因素。

張陳浩強調， 由於外資已經先假設台積電最壞的情況，因此，法說會只要沒有講的比外資的看法還糟，反而可以視為利空出盡；另外，由於國安基金宣布進場後並沒有買進的時機，一旦外資在法說會大砍台積電，國安基金將會進場買進。

張陳浩說，900元以下的台積電是買點，可以往下買進布局長期持有，也可以採取區間操作， 約在900元以下到千元間的區間操作；除了台積電，張陳浩認為可以留意多角化的自行車、全球布局的成衣廠、汽車股的東陽（1319）及堤維西（1522）等、老 AI 的緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等。

另外， 跌深的矽光子；印刷電路板的金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）；國安基金護盤的權值股台積電、聯發科（2454）；買進庫藏股的光寶科（2301）等，也都可以關注。