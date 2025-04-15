台積法說前六外資降目標價 滙豐更是二度調降

台積電（2330）17日法說，目前已有六家外資法人調降目標價。其中，滙豐證券不但開了第一槍，率先調降目標價，且回頭再補一槍，在短短二個月內二度調降目標價，為今年外資圈首例，先由1,500元降至1,400元，再續降至1,100元，評等則仍維持「買進」不變。

滙豐在3月初就指出，台積電在美國新增1,000億美元投資，長期毛利率將下滑4-9個百分點，因此將台積電目標本益比從27倍降到25倍，目標價也跟著下調6.7%到1,400元。

時隔一個多月後，滙豐又發布報告指出，雖然目前仍難以評估關稅的衝擊，但2奈米製程將是下檔的主要風險，因此將台積電今年預估每股稅後純益（EPS）從55.57元微降到55.46元，明年預估EPS則下修2%，將目標本益比從25倍再下修到20倍，目標價下調幅度更高達21.4%。

滙豐指出，台積電第1季毛利率預估為58.7%，在財測範圍57-59%高標，高於法人平均預估的57.8%；第2季預估營收將季增3.6%，高於滙豐原先預估的1%（低於市場預估的季增6%），主要是因為關稅不確定性帶來提前備貨的需求。

到目前為止，已有滙豐、高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗、摩根大通（小摩）、野村等六家外資調降台積電目標價，主要基於川普關稅戰流彈四射，恐將影響經濟前景、產業景氣與終端消費。

就調降後的目標價排序，小摩從1,500元降到1,300元，認為台積電將在法說下修全年預估營收；大摩下調台積電2025-2027年預估營收，目標價從1,388元降到1,288元；高盛從1,400元下調到1,200元；野村從1,440元下修到1,170元；花旗從1,400元降到1,050元，降幅高達25%。

在一片調降聲中，只有瑞銀屹立不搖，重申1,350元的目標價，並將第2季預期營收從季增5%上調到季增9%，毛利率為58.8%（高於第1季的58.5%）。大摩雖調降目標價，但建議投資人在法說之前買進，基於市場預期偏低。