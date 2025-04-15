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宏致預計買回庫藏股5,000張 蔚華科1,500張

經濟日報／ 記者吳凱中李孟珊／台北報導

連接器廠商宏致（3605）董事會昨（15）日決議買回庫藏股，預計最多買回自家股票達5,000張，買回價格區間為32.8元至70元。宏致昨天股價收46.85元，上漲2.1元、漲幅4.69%。

宏致本次庫藏股預定買回期間為今日起至6月15日。法人以此次庫藏股每股買回最高價70元計算，若買足5,000張，最高將斥資3.5億元。

宏致今年3月營收9.5億元，月增30.3%、年增35.9%，為36個月單月新高；累計今年首季營收25.77億元、年增32.6%。

宏致受惠處分業外轉投資公司大地電氣的部分股權，加上本業獲利持續向上，法人預估，今年首季每股純益上看1元至1.5元，全年業績可望逐步上升。

半導體測試解決方案專業品牌商蔚華科（3055）昨（15）公告實施庫藏股，預計買回1,500張，若以買回最高價位換算，將斥資1.1億元左右，買回股份目的為轉讓股份予員工。

蔚華科公告指出，庫藏股預定買回期間今年4月16日至6月15日，預計買回1,500張，買回區間價格為35元至71元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。公司說，擬定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.3%，申報時已持有公司股份的累積張數是597張。

庫藏股 營收

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