中華電打造台灣專屬衛星

中華電信（2412）昨（15）日宣布，打造台灣首顆專屬衛星，攜手美國Astranis簽署合作協議，引進Astranis第三代同步衛星，今年底發射，2026年提供服務。按照Astranis規劃，台灣首顆專屬衛星將搭乘Space X Falcon 9火箭，於美國進行發射。

中華電信日前已公告擴大投資衛星布局將以不超過1.15億美元（約新台幣37.97億元），投資同步軌道（高軌）衛星，交易對象為Astranis Space Technologies。

Astranis公司專注開發靈活部署的小型同步軌道（MicroGEO）衛星。現在雙方正式簽約，中華電信引進Astranis第三代MicroGEO衛星，具備快速部署、高效能與高可靠性，更能強化台灣上空的衛星通信容量，預計今年底搭乘Space X Falcon 9火箭進行發射，最快明年即能提供整顆衛星頻寬專屬給台灣使用。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信是台灣領先、最有價值與最值得信賴的資通訊服務業者，近年積極拓展衛星網絡布局。Astranis的MicroGEO解決方案為中華電信衛星服務策略帶來關鍵的彈性與韌性。

簡志誠強調，這項合作打造台灣專屬、安全的數位基礎設施韌性備援，有助因應天然災害、海底電纜異常與多變的國際局勢。Astranis指出，成立初衷是在全球最需要地方提供專屬的衛星通信容量，維持獨立且安全的對外通信連結。與中華電信攜手，共同強化台灣關鍵通信基礎設施的網路韌性。

中華電信表示，此次策略合作，搭配已在軌服務的 ST-2 高軌道衛星、OneWeb低軌道衛星、以及SES中軌道衛星，來強化中華電信「海地星空」網路韌性與發展NTN服務的策略主軸，面對全球通信風險與自然災害日益嚴峻的挑戰，中華電信建構永不中斷、全球連結的數位韌性網路。