群創搶智慧移動新商機

群創（3481）集團衝刺智慧座艙布局，子公司CarUX推出「和諧駕乘體驗（HUE）」解決方案，並聚焦全方位反射式成像技術、獨家座艙智能顯示Smart Display+、InvisiView隱藏顯示等多項創新顯示技術，搶攻智慧移動新商機。

CarUX由群創衍生成立，已深耕車用領域逾20年，從大型整合顯示器（LID）拓展至創新座艙影像方案，今年首度將和諧駕乘體驗駛進Touch Taiwan展，突破傳統螢幕限制，提升車內外設計自由度與差異化，並整合安全性、實用性與娛樂性，將重新定義智慧座艙新體驗。

CarUX指出，該公司導入全方位反射式成像技術（WRS），推出「9.6吋 MicroLED AR反射顯示」與「48吋全景式反射顯示」解決方案，將導航、方向指示等關鍵資訊投影至擋風玻璃上，使駕駛可直視前方即時獲取行車資訊，大幅提升安全性。