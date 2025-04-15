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毅嘉第1季每股賺0.58元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機構件廠毅嘉（2402）昨（15）日公告首季財報，單季稅後純益1.75億元，季減16.2%，年增92%，每股純益0.58元。

展望未來，毅嘉認為，汽車智慧化已然成為市場新車規格主流，車用電子零組件需求預期將逐年攀升，目前客戶在車用及消費產品需求仍然強勁，今年營運可望在客戶需求帶動下持續穩健成長，並且逐季增溫。

此外，因應全球供應鏈重組及客戶「中國＋1（China+1）」需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地預計第3季完工並開始陸續投入量產，目前工程均符合進度，可帶動毅嘉2025年營運持續挑戰新高。

毅嘉目前超過九成產能均來自中國大陸廠區，馬來西亞吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標五年後，大馬廠區將占毅嘉總產能約35%，貢獻年營業額40億元至50億元。

毅嘉近期也開始切入散熱與光通訊等新事業。毅嘉指出，新事業目的是希望公司能延伸更多業務觸角，並持續強化創新能力，估計很快就能開始貢獻顯著業績。

其中，光通訊方面，隨著市場需求日益強勁，毅嘉主要供應光通訊收發模組中的軟硬板，目前蘇州廠已取得世界技術領導廠商訂單，待馬來西亞廠竣工後，可避開美中貿易戰風險，光通訊產品將放量出貨。

光通訊 毅嘉 馬來西亞

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