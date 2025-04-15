筆電觸控IC龍頭義隆（2458）昨（15）日宣布，攜手電子紙一哥元太，推出應用於電子書的最新觸控技術，透過AI軌跡預測、雜訊抑制及低功耗技術，可顯著提升產品性能與用戶體驗，強化市場競爭力。

義隆目前在筆電市場已取得一席之地，法人看好，義隆與元太強強聯手，擴大電子書相關布局，有助挹注營運新成長動能。

義隆表示，該公司近年積極拓展電子書市場，已與全球前三大品牌中的reMarkable、Kobo等合作，並進攻中國品牌文石，搭配採用元太13.3吋彩色電子紙，於近期量產出貨，相關合作成果也將於今年Touch Taiwan系列展的智慧顯示展中亮相。

義隆近年深耕AI技術，支援全系列觸控晶片。針對電容式主動筆應用，開發AI軌跡預測技術，可有效降低電子書書寫延遲感，使觸控筆更貼近紙筆書寫的體驗。此技術可支援最大達13.3吋電子書裝置，符合市場對大尺寸電子書的需求。

由於彩色電子書市場近年來備受關注，義隆也針對此趨勢，開發雜訊抑制技術，標榜可顯著降低螢幕刷新時的殘影與雜訊。

元太董事長李政昊表示，看好電子紙彩色化帶動各項產品的需求成長，將推升元太2025年的營運表現呈逐季成長走勢。今日開展的Touch Taiwan系列展，將聚集40家生態鏈廠商共同展出。

李政昊透露，元太是今年Touch Taiwan系列展參展廠商中，使用攤位最大的一家，達954平方公尺，約是去年展出場地的三倍大，同時聚集40家生態鏈廠商共同展出；並舉辦為期一天的「新視界、無紙境」2025電子紙產業生態發展論壇，會中將首度發布「電子紙產業白皮書」，許多國際重亮級的合作夥伴都會出席。