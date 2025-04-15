文曄擬配息6元 昇陽半2.2元
半導體通路商文曄（3036）與再生晶圓廠昇陽半昨（15）日都公布擬配發的2024年度股利，前者配發每股現金股利6元，盈餘配發率約近74％，後者配發每股現金股利2.2元，盈餘配發率約77.1%。
文曄去年第2季完成併購加拿大同業Future後，去年合併營收上衝9,594.32億元新高點，年增61%，歸屬母公司業主淨利91.12億元，年增127%，每股純益8.13元。
文曄去年度盈餘配發率提高至約74%。文曄指出，完成Future併購，整體營運與財務狀況保持穩定，資產負債表及相關財務比率也維持在健康水準。
昇陽半去年合併營收為35.51億元，年增6.7%，創歷史新高，淨利4.92億元，年增逾五成，每股純益2.85元，也是上市以來新高。
昇陽半今年業績表現保持亮眼，首季營收攀峰，已連三季改寫紀錄，主要是因客戶需求強勁，該公司也配合客戶腳步進行擴產，目前其再生晶圓月產能已達63萬片。
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