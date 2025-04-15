健和興3月每股賺0.21元

端子廠健和興（3003）昨（15）日公告今年3月自結損益，稅後損益3,752萬元、年減30.85%，以實收資本額15.57億元計，單月每股純益（EPS）為0.21元。

健和興今年3月營收3.75億元、年減2.85%，稅前損益4,882萬元、年減34.23%。

累計健和興今年首季營收10.06億元、年減2%，稅前損益1.06億元、年減46.4%，稅後損益0.74億元、年減50%，以實收資本額15.57億元計，EPS為0.45元。

展望今年營運，健和興先前預估，家電產品將持平或小幅下滑。車用產品以北美、東南亞與亞洲為主，至於充電槍以AC槍為主，目前多項專案進行中，開始供貨，今年第2季放量。綠電配合國內電網建置，歐美基建需求，以及市場板塊轉移，儲能連接器持續配合客戶，自動化連接器模組也穩定供貨，對2025年審慎樂觀。

針對供貨輝達GB200的電池備援電力模組（BBU）連接器，健和興表示，在電源廠的市占率很高，國內大型廠（台達電與光寶等）都是客戶，健和興的電池模組連接器，應用在備援儲能與不斷電系統等，而且儲能是用在高電力轉換，機櫃模組是儲能設備重要選項。