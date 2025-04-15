全新光電子訂單能見度高 全年營運樂觀

磊晶大廠全新（2455）受惠客戶拉貨力道提升，旗下光電子業務訂單能見度高，包括PD、LD以及VCSEL相關產品的磊晶出貨動能均較去年大幅成長；法人預估，全新今年全年營收將達雙位數成長，後市營運展望樂觀。

全新去年每股純益3.63元，今年起開始加大光電子業務拓展；其中，日系客戶矽光子產品已於去年底開始量產，今年下半年出貨量將再次提升，有望貢獻顯著營收。

據悉，全新去年在資料中心應用占光電子營收約五成，今年將進一步擴大至六成，主要出貨產品磊晶分別應用在PD、LD以及VCSEL，且約有三分之二為接收端PD，三分之一為發射端產品。

此外，全新的光電子產品毛利率在五成以上，遠高於微波通訊產品，因此當光電子業務擴大比重時，將有助於全新獲利能力大幅提升。法人指出，隨著AI資料中心對光通訊的需求越來越高，將有助於全新出貨動能逐漸轉強。

至於新領域方面，全新今年已成功切入Google、三星兩大廠AI眼鏡供應鏈，負責關鍵零組件的上游材料，並成為獨家供應商，今年預計新增一台氮化鎵MOCVD，用於客戶AI眼鏡試產，預估下半年至明年將顯著貢獻業績。

針對微波通訊業務部分，由於近期川普已經砷化鎵納入豁免清單中，加上中國大陸近期祭出智慧手機消費補貼政策，均有助於全新微波通訊業務持穩成長。

法人預估，全新今年微波通訊業務的毛利率落在30至40%，營收方面至少高個位數成長，目前全新的微波通訊磊晶大多應用在無線通訊RF領域，終端產品則包含智慧手機、網通、基礎建設以及國防領域，主要客戶則是穩懋、宏捷科等代工廠。