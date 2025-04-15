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輝達「AI在美製造大聯盟」點名股中 緯創表現最搶眼、一度逼近漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達宣布將攜手台灣重量級夥伴在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑。
輝達宣布將攜手台灣重量級夥伴在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑。

輝達（NVIDIA）與台廠組大聯盟拚AI在美製造，點名將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光集團（3711）旗下矽品等台灣重量級夥伴，在美打造AI超級電腦，預期未來4年內，將合力在美生產價值高達5,000億美元（約新台幣16.5兆元）的AI基礎設施；緯創15日大漲表態，在4檔獲點名的台廠中表現最為搶眼， 其餘3檔也是上漲走勢。

輝達宣布將攜手台灣重量級夥伴在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑；將是AI晶片一哥輝達、AI晶片代工龍頭台積電、AI伺服器代工龍頭鴻海等AI三巨頭首度攜手在美完成美國製造。

輝達執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎將首次在美國建造。新增美國製造不僅更能滿足對AI晶片和超級電腦驚人且不斷增長的需求，也能加強其供應鏈並提升韌性。

業界分析，美國總統川普預告「一周內宣布晶片關稅，而且不同廠商會有彈性」在這個關鍵時刻，輝達率先號召台積等重量級夥伴呼應美國製造，極具象徵意義。

台股15日開高走高，盤中大漲逾300點，上市櫃合計超過90家亮燈漲停，在輝達AI在美製造的大聯盟成員中，以緯創的表現最搶眼，早盤以98.9元開高後走高，一度衝達106元，逼近漲停的107元，盤中漲幅逾5%。

日月光投控也以133.5元開高，雖一度小翻黑，但股價迅即往上拉升，一度衝達137.5元，盤中漲幅逾2%；台積電以874元開高後一度拉升至879元，盤中漲幅逾1%；鴻海以139元開高後翻黑，早盤一度下滑至136元，近午盤翻紅一度拉升至140元，盤中維持上漲。

AI 台積電 輝達

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