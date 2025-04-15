美國關稅政策朝令夕改 台股科技產業供應鏈皮皮挫

美國關稅政策朝令夕改，川普更駁斥「關稅豁免」是假新聞，再度引發國際股市震盪，市場擔憂恐進而影響半導體和電子產品等台股科技產業供應鏈。法人提醒，美國政府政策走向仍具不確定性，投資操作建議維持審慎態度，以因應潛在變數。

高盛證券分析，美國約占全球主要消費性電子產品需求的25–33%，而生產主要集中於亞洲。市場原先憂慮對等關稅將推高美國消費者端價格，並因需求不確定性壓抑亞洲產能。隨著最新公告陸續發布，預期供應鏈相關股價將出現一連串影響。

法人表示，儘管部分產品獲得關稅豁免，筆電與iPhone等主要產品生產重地仍在中國大陸，未來政策風險明顯高於其他地區。法人分析，品牌廠預期將持續推動產地轉移至東南亞與墨西哥。整體上，中國大陸供應鏈風險雖暫時趨緩，但未完全解除，「去中化」趨勢仍將延續。

過去幾年，筆電品牌廠持續將生產從中國大陸轉移至東南亞；手機方面，iPhone產能約85-90%集中在中國大陸，印度僅占10-15%。雖然鴻海（2317）積極擴建中國大陸以外產能，和碩（4938）與立訊仍持觀望態度。美國市場占iPhone總銷量約30-35%，對中國大陸出口依賴程度仍高。

晶圓代工產業方面，大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，此前針對晶圓代工需求可能下滑2%的分析仍具參考價值。但對台積電（2330）2025年全年收入指引的信心進一步提升，預期可達年增超過20%，資本支出則維持在380億至420億美元之間。

詹家鴻指出，台積電承諾對美國晶圓廠，被視為台灣半導體出口獲關稅豁免的重要因素，但目前尚不確定該政策是否仍有效確保台灣晶片出口維持低關稅待遇。