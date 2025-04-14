上奇子公司昕奇雲端（7747）預計5月下旬轉上櫃，策略長黃國峯指出，昕奇雲端是少數專注雲聚合與雲分享商業模式的FinOps平台運營商，深耕全球新創產業，未來將持續擴大海外市場發展，今年最主要成長動能是拓展南韓、澳洲、美國等新的區域，對營運發展持樂觀看法。

昕奇雲端指出，公司以成為最懂新創的頂尖雲端服務運營商為首要目標。黃國峯表示，昕奇雲端2017年成立，專注行動應用、影音遊戲、新零售、學習平台等領域。此外，團隊身為AWS、Google、Microsoft的合作夥伴，提供各種企業用戶公有雲技術服務與解決方案，從全方位顧問諮詢、資訊安全監控到SaaS服務。

黃國峯表示，今年第1季財報尚未公布，但預期仍將維持成長，且較上季顯著增長，截至目前已連續21季成長。今年增長主力地區包括南韓、澳洲和美國，日本和新加坡也有機會成為重點市場。

他說，目前在新區域已拿下一、二個新客戶，隨著業務量的擴大，將持續徵才，目前有達70多人，目標要達百人以上。