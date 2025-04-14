鑫科雙利多 營運正向

中鋼旗下材料廠鑫科（3663）表示，今年在靶材、晶圓載具等領域皆有斬獲，有機會取得新客戶，再加上半導體零組件洗淨業務將優於去年，對2025年營運展望持正向看待。

法人尤其看好扇出型面板級封裝（FOPLP）載板需求，鑫科將隨著客戶陸續完成驗證並開始放量，加上與歐洲半導體大廠在車用、低軌衛星等領域的合作深化，預期皆將為FOPLP載板帶來龐大需求，成為支撐營收與獲利的關鍵增長動能。

據了解，鑫科的FOPLP載板先前雖因終端客戶驗證延遲，在今年1月、2月因短暫出貨而放緩，但4月起訂單已見回溫。此成長動能亦得益於鑫科去年併購中鋼精材的垂直整合效益逐步顯現，不僅掌握從前段製造到後段加工的更完整技術鏈，合併後的營收規模亦呈現翻倍成長。

除FOPLP載板的突破，鑫科在既有的濺鍍靶材、貴金屬材料加工基礎上，也積極拓展半導體級晶圓載具、重布線層（RDL）靶材等新機會，並看好去年下半年起步的半導體零組件洗淨業務。

法人預計，鑫科今年營運可望達成公司設定的溫和成長目標，成長動能將來自鈦鎳產品挹注、半導體靶材客戶拓展及洗淨業務。展望今年，在FOPLP載板進入高速成長軌道、併購效益持續發酵下，鑫科營運有望展現強勁的增長力道。

鑫科今年3月營收達4.56億元，月增25.05%，年增177.91%。公司說明，年增率大幅增長，主因去年5月起合併中鋼精材營收，基期不同所致。今年首季營收11.5億元，年增110%，為同期歷史新高。