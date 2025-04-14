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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

神達3.8億設越南子公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

因應地緣政治衝突加劇，神達（3706）昨（14）日公告，子公司神達電腦董事會決議設立越南子公司，總投資金額1,200萬美元（約新台幣3.89億元）。

據了解，神達集團此次投資，主要因應越南廠管理。神達規劃，越南廠今年下半年小量投產，隨著越南廠啟用，讓集團因應關稅戰更有彈性。

神達目前主要工廠涵蓋中國大陸、台灣及美國，其中，美國廠因應客戶需求，去年下半年已開始擴大產能；台灣方面，新竹二廠已於3月進駐設備。

據悉，神達雖預期今年營運持續成長，考量川普祭出新一波對等關稅，儘管客戶訂單並未改變，因輸美關稅具體細節及課稅認定方式都尚未明朗，因此神達對本季看法轉趨保守。

神達強調，集團目前採用多地設立產能，因應各種突發情況，在美國、台灣、越南等皆設立產能，依據最終關稅談判結果，進行生產彈性調整。

神達 越南 關稅

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