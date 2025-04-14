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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

晶技3月每股稅前盈餘0.69元 杭特每股淨損-0.01元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（14）日公告自結3月稅前盈餘2.35億元，年減3.8%，每股稅前盈餘0.69元，董事會並決議以私募方式辦理上限5萬張現金增資，目前尚未決定實際應募與私募股價格。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約達37%，AI與車用分別占8%、22%。

【記者劉芳妙／台北報導】安控廠杭特（3297）遭列注意股票，昨（14）日應主管機關要求，公告自結3月稅後淨損400萬元，虧損較去年同期稅後淨損200萬元倍增，單月每股淨損0.01元。

杭特昨天股價再收漲停板24.15元，上漲3.1元。累計4月以來，短線漲幅達70.75%。杭特3月營收1,582萬元，月增14%，年增24.5%；首季營收4,526萬元，年增16.5%。

晶技 營收

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