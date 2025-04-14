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台灣大兩路衝企業服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）衝刺企業服務事業，自研產品、戰略結盟雙管齊下，展開「6C」策略，打造一站式解決方案，董事長蔡明忠也對於企業事業寄予厚望。台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，今年企業服務營收可望成長二成。

台灣大近年對企業客戶市場策略轉為積極，除內部持續推動自研產品，戰略結盟，去年戰略入股台灣最大資服業者精誠，宣示搶進台灣企業市場決心。2025年台灣大年度營收目標要成長8%至10%、上看2,193億元，站上2,000億元大關，除電信業務收入持續成長外，過去占營收比重較少的企業事業今年則要衝刺年增二成。

朱曉幸觀察，近年AI應用普及、資訊安全成剛需、永續與碳中和的壓力，加上缺電、缺工等推升數位化動能，是驅動企業與政府客戶需求成長四大關鍵。

尤其AI技術發展普及，朱曉幸認為，2022年到2024年是AI從試驗到落地的轉折期，今年將遍地開花，應用在客服服務、語音助理、知識管理、營運效率等服務開始普及。

為搶進企業市場，朱曉幸指出，台灣大採取自研產品、戰略結盟雙管齊下，目前整體自研產品成長性非常高，利潤也很不錯。

朱曉幸指出，針對企業用戶市場，台灣大展開「6C策略」，包含電信服務、雲端與AI服務、資安服務、碳盤查與能管、應用整合服務、顧問與託管服務，打造一站式解決方案，並持續攜手生態圈夥伴整合知識、軟體和硬體設備等，拓展市場。

去年入股精誠後，台灣大除以權益法認列精誠貢獻獲利外，更關鍵的雙方整合產品、服務及團隊資源，擴大企業市場布局。朱曉幸指出，台灣大企業客戶市場約四、五萬家，精誠幾乎涵蓋全部企業用戶，台灣大CT能力結合精誠IT能力，並整合基礎建設及維運能量，整合碳盤查、資安、智慧城市、政府標案等解決方案，並聯合進行業務拓展。

AI 台灣大哥大 精誠

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