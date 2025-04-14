富采加速轉型 走出谷底

富采投控（3714）積極整合集團資源，加速轉型布局，鎖定高附加價值應用，以「方案加值」與「場域加值」的「雙加值引擎」策略，聚焦車用、先進顯示、智能感測及AI光通訊等「3+1」核心領域，力拚營運結構脫胎換骨。

法人看好，隨著成本優化效益顯現，加上新興應用開花結果，富采營運正逐步走出谷底。

富采預期，今年節流開源成效顯現之餘，AI相關應用更是關鍵引擎。在光通訊領域，除展開CPO新品設計導入、提升VCSEL傳輸能力至50G至100G外，也與雲端服務供應商（CSP）、GPU大廠就Micro LED光連結模組簽訂開發協議。

富采並藉由轉投資環宇-KY、鼎元布局長距離收發技術與InP方案，搶占2026年之後的商機，並已開發Micro LED、VCSEL、CW-DFB LD三種不同光源因應AI伺服器需求。

富采另一成長支柱Micro LED亦取得顯著進展，巨量轉移良率達標、晶片尺寸縮小40%，獲多家國際車廠與一階（Tier 1）廠商合作，駛入量產快車道。富采並將於4月16日的Touch Taiwan展會上，展出30吋透明車窗顯示屏、ADB智慧頭燈及GemiLEDTM新技術平台等成果，展現其在先進顯示與車用的技術實力。

智能感測亦是富采布局重點，除深化穿戴裝置健康監測應用（血糖、血氧、心率）外，更憑藉全波段光學感測技術切入AI機器人供應鏈，看好其視覺系統融合CMOS與雷射測距的趨勢，鎖定工業、物流、服務型機器人等龐大市場。

至於「3+1」戰略中的高效率三五族太陽能電池，供應鏈指出其涉及無人機、國防應用等領域，富采對此表示相關規劃正按計畫進行，但基於敏感性暫不便說明。

法人看好富采透過「雙加值引擎」在AI、Micro LED、感測等高潛力市場取得進展，搭配成本優化，轉型成效逐步顯現，後市可期。