志聖第1季每股賺1元

PCB設備商志聖（2467）昨（14）日公布首季歸屬母公司業主淨利1.5億元，每股純益1元。

志聖近兩年毛利率維持在四成以上，今年首季合併營收13.09億元，季減1.9％、年增21.2％，歸屬母公司業主淨利1.5億元，季減23％、年減12.6％，每股純益1元。志聖昨天股價收126元，上漲3.5元。

志聖去年每股純益4.8元，創新高，並擬配息每股現金股利5元，盈餘配發率超過100％。

志聖生產的CoWoS設備，預計將於今年內通過ISO 14067碳足跡認證，以回應台積永續供應鏈的要求，而與日月光投控合作的加熱設備，也將達成ISO 14067碳足跡認證。

PCB設備方面，志聖預期產業持續進行變革，伺服器PCB主板與HDI製程設備需求回暖，台灣PCB客戶設備也汰換升級，東南亞市場客戶則持續擴廠。至於先進封裝製程相關業務，也受惠龍頭廠客戶產能擴張帶來的設備需求。