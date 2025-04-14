顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠輝達RTX 50系列顯示卡供不應求，推升風扇需求同步增溫，市場預料，在新款顯示卡挹注下，顯示卡散熱風扇與散熱模組有望淡季不淡，本季營運將具支撐。

據了解，今年有許多3A遊戲大作將問世，加上RTX 50系列顯示卡性價比相當不錯，吸引許多電競玩家掏錢埋單；截至目前為止，部分型號的RTX 50系列顯示卡在市場上仍相當缺貨。

動力指出，目前電競客戶已針對中階顯卡5070、5080系列風扇產品加大備貨及下單力道，而公司將以精進生產及訂單交期管理，即時滿足客戶熱絡訂單需求。

動力指出，由於輝達新一代RTX 50系列顯卡熱銷，且AMD亦已於3月推出RX 9000系列顯卡，有機會進一步推動換機潮，泛電競相關客戶相繼摩拳擦掌導入中階顯卡新品上市進度，帶動相關風扇產品接單明顯增加。