廣華、麗清逐步調整產地

美國關稅問題衝擊汽車零組件，為符合美墨加協定（USMCA）中原產地規則的零部件可獲暫時免徵關稅之條件，廣華（1338）、麗清續攻美國市場，將逐步調整生產基地與供應鏈規劃。

輪圈大廠巧新指出，面對新一輪美國關稅政策，已有許多品牌車廠表示受到波及，且包括Ｍercedes-Benz正考慮從美國撤出入門級汽車；法拉利、保時捷、奧迪等也將考慮提高在美國地區的售價，以抵銷關稅帶來的影響。巧新公司將持續關注客戶需求與動向，與客戶溝通擬定因應方式以期降低美國關稅的影響。

廣華表示，根據美墨加協定：「符合原產地規則的零部件暫時免徵關稅，但需滿足「美國成分認證」要求。例如，若零部件75%的價值在北美生產，則僅對非北美部分徵稅。廣華集團旗下墨西哥廠目前絕大多數產品製造完成後，係交付給品牌車廠於墨西哥當地車廠完成組裝再銷往美國。

廣華於墨西哥當地耕耘多年，目前營運已步上正軌並實現穩定獲利，去年度也為了即將滿載的產能購置了新土地並於今年開始動工興建廠房，現如今新規劃的產能，將可為客戶提供有效降低關稅所帶來衝擊的可能性。

麗清目前中國市場為公司主要營收來源之一，約占整體營收比重達70％，近日美國宣布對等關稅政策影響相對有限。