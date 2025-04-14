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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

中鋼5月全面開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

面對美國關稅風暴，全球鋼鐵產業不確定性增高，中鋼（2002）昨（14）日開出5月盤價全面平盤，以穩定市場信心，並強調積極協助下游用鋼產業內外銷爭取訂單，期許產業能夠共度難關。

中鋼新價平盤，以出口為主的單軋廠燁輝、盛餘、裕鐵等面對近期接單動能弱化，期望在上游原料成本穩價的前提下見招拆招，靜待鋼鐵產業增強能見度再做決策。

中鋼表示，美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶持觀望態度，中鋼將持續關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應。

中鋼分析，全球總體經濟部分，美國對等關稅的稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，市場對於後市發展仍存疑慮。

中鋼 美國 關稅

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