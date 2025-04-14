豐興（2015）昨（14）日開出新盤價，國內廢鋼每公噸下跌200元，加上4月12日跌300元，累計廢鋼近期降500元。

另外，鋼筋基價每公噸下跌300元，型鋼平盤。影響所及，台鋼集團跟進鋼筋每公噸跌300元，未搭配優惠專案。

豐興協理莊文哲昨天表示，近期國際鋼鐵原物料行情下修，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼跌至308美元，澳洲鐵礦砂下跌至98.35美元。

昨天豐興業務會議拍板，著眼於廢鋼收購價在上周六（12日）已跌300元，昨日再降200元，累計廢鋼降500元，但鋼筋新價僅跌300元，未跟上廢鋼原料修正幅度。

盤後廢鋼每公噸8,600元、鋼筋1.72萬元，型鋼2.47萬元。

上市電爐廠主管說，當前市況調查發現，下游鋼筋盤商庫存水位偏低，隨時可能啟動補庫需求，但由於美國川普政府掀起全球關稅風暴，導致整體鋼市充滿變數，部分盤商難免還是有所觀望。

另一方面，營建業直接用戶近來詢單轉熱，但最終仍縮手未決，昨天豐興鋼筋跌價後，台鋼集團跟進降價，鋼筋每公噸跌300元、未搭配專案。

其中，易昇普通鋼筋每公噸1.7萬元、盤元鋼筋1.74萬元；慶欣欣鋼筋1.72萬元。

上市電爐廠主管指出，這波鋼筋降價，與廢鋼行情弱化有關，從南部到的協勝發到中北部的豐興、東鋼全面降低廢鋼收購價，主因在於國際廢鋼行情下修。

近期海外鋼鐵原物料緩上走跌，小鋼胚半成本落在每公噸平均450美元上下。市場商情方面，台灣上周進口廢鋼報盤不多，但美、日廢鋼走勢分化，其中美國廢鋼價格鬆動，日本廢鋼在圓匯率大幅升值之後報價持穩。