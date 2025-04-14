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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

材料三大利多 迎漲價利基

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美中關稅戰，材料迎三大利基。材料-KY（4763）昨（14）日表示，大陸中央政府大幅調高美國進口至中國的關稅，材料的競爭對手被擋在門外，導致大陸市場醋片、絲束供應告急，材料可望迎來轉單與漲價利基。

另外，材料所有產品皆未銷售至美國，在大陸市場方面，材料可望憑藉成本優勢，為未來營運創造更大的獲利基礎。

材料-KY指出，美中關稅戰導致美國伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入大陸市場。

這一變化不僅使材料-KY減少了國際市場上的主要競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新的供應商，為其創造了額外市場需求外，由於產品供應吃緊，也可望有漲價力道湧現。

其次是東南亞市場轉單機會增強。材料-KY表示，由於美國對中南半島（包括印尼等）進口產品加徵關稅，預計美國塞拉尼斯（Celanese）與伊斯曼的部分客戶將重新調整採購策略，轉向與中國及日本供應商採購。

憑藉多年來在全球市場的穩定供應，濟南大自然新材料已經成為主要客戶考量的合作夥伴之一。

第三是中國市場競爭減少，成本優勢明顯。材料-KY認為，在中國市場，預計伊斯曼長絲面料（Naia）的供應將受限，致使材料-KY長絲面料得以填補市場空缺。此外，中國大部分同業仰賴美國木漿，而材料-KY主要採購巴西木漿，使得公司在原材料採購上擁有成本優勢。

美國 關稅

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