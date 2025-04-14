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築間4月15日起競拍 4月底上櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

築間餐飲（7723）配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股4,780張，其中3,251張採競價拍賣，將於今（15）日至17日展開競價拍賣投標。

此次競拍底價為40.18元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過416張（仟股），並於4月21日開標，預計4月底正式掛牌上櫃 。

築間為增加外食剛需的消費族群，今年擴大品牌消費帶，增加中平價位的品牌，並優化旗下品牌，進行品牌汰弱留強，調整品牌結構，門市改裝與營業時間縮減，並於4月推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，看好第2季在母親節、畢業季的聚餐商機，目標上半年開出十間門市，以期帶動營收成長。

築間目前為台灣最大的連鎖火鍋品牌，旗下同時涵蓋燒肉、中式、日韓等類別，共計13大品牌，全球總店數接近200家。集團積極發表新品牌品牌，強化低、中、高價格區間的市場布局，並適時優化品牌服務內容。

消費 火鍋

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