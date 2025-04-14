王品啟動品牌重整計畫。王品（2727）將採取「品牌收斂」與「資源聚焦」雙軌並進方針，接連調整旗下品牌結構，包含成立於2022年的「初瓦」與去年初登場的「朝粥幫」，皆於今年3月起暫停營運。

王品說明，這是整體品牌策略調整的一環，目的是重新盤點資源配置，將經營重心集中於已具市場規模、月營收破億元、成長動能強勁的品牌上。

王品持續優化品牌結構，聚焦高潛力餐飲事業。去年1月推出的新品牌「朝粥幫」，是旗下第四個中餐品牌，主打中華料理砂鍋粥，不過近期品牌官網公告，3月起已暫停營業，與旗下首個韓料品牌「初瓦」一同熄燈。加上去年底11月30日正式結束營業的頂級牛排「THE WANG」，不到半年時間淘汰三個品牌。同時，集團今年也暫無推出新品牌的計畫。

表面上看，王品似乎進入品牌收縮期，策略轉為保守；事實上，王品今年對市場的企圖心絲毫未減，年底目標仍瞄準全台400家店的規模。即使有品牌熄燈，空出的店點也迅速由集團旗下更具競爭力的品牌接手進駐，強勢出擊。

王品表示，過去幾年因應市場熱潮快速拓展新品牌，雖成功拓寬中餐與異國料理版圖，但隨著成本與管理複雜度上升，企業必須回歸經營本質，進行「品牌優化」與「精簡品牌架構」的必要調整。

王品集團目標是打造「月營收破億元」規模的強勢品牌，將已培育出基礎客群的品牌進一步深耕，提升單一品牌規模經濟與營運效益。未來將聚焦具明確定位、擁有高回頭客與長期潛力的餐飲品類，朝向擴大強勢品牌市占的方向邁進。

王品強調，品牌數量不是經營重點，打造能穩定獲利、持續擴張的事業體才是關鍵。

透過這波策略調整，除了精簡品牌線，也能強化內部營運管理效率，為未來持續拓點與國際市場布局打下更紮實的基礎。

目前王品旗下品牌享鴨、青花驕、肉次方月營收都已近億元，今年在穩健展店下，月營收規模皆可望破億元。加計月營收已破億元的品牌夏慕尼、西堤、陶板屋、聚、石二鍋、和牛涮，合計今年九大品牌各別月營收可望破億，會是推升營收的核心主力。