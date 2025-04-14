八方雲集：雙品牌不漲價

八方雲集（2753）昨（14）日宣布旗下兩大品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」2025年全年凍漲售價，力挺消費者共同抗通膨。

由於八方雲集是餐飲股中的剛需指標，主要品牌涵蓋平價中式餐飲市場，擁有高密度門市布局與穩定客群，此次宣布凍漲，具有指標性意義。

根據行政院主計總處資料顯示，台灣今年3月消費者物價指數（CPI）年增率達2.29%，超出市場預期，其中外食類支出年增率高達3.26%，已連續五個月超過3%。隨著物價上行趨勢未歇，民眾日常餐飲支出不斷攀升，也使連鎖餐飲業的定價策略備受關注。

八方雲集集團指出，在原物料、人力成本雙雙上漲之下，集團仍選擇凍漲，是希望在經濟壓力加重、薪資成長停滯的情況下，提供消費者穩定且可負擔的餐飲選項。八方雲集與梁社漢排骨在台灣合計擁有超過1,200家門市，遍及社區、商辦與校區。