快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

皇翔買299張台積股票

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔（2545）昨（14）日公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%，取得目的為提高公司之資金運用效益。若以昨日台積電收盤價865元計算，帳面潛在虧損約5,292萬元。

皇翔建設看好AI科技帶動相關需求，去年12月先買進廣達電腦逾千張股票，後又陸續買進台積電股票。皇翔財務部副總暨發言人游玉華指出，儘管短期股市受到川普政策震盪劇烈，但長期還是看好AI科技趨勢以及台積電的營運發展。

游玉華指出，公司原先就有持有台積電股票，據去年第4季財報，皇翔建設持有約125張台積電，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。

台積電 股票

延伸閱讀

川普發表復活節訊息 決捍衛基督教信仰

義烏小物…央視記者直擊：川普商店遮「Made in China」

川普90天談妥90項關稅協議？專家搖頭送「4字」 有可能再寬延

川普「停止發瘋」全球股市鬆口氣 史上最大外線交易？罕見有元首在社群喊進場時機

相關新聞

動力第2季營運有撐

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠輝達RTX 50系列顯示卡供不應求，推升風扇需求同步增溫，市場預料，在新款顯示卡挹...

志聖第1季每股賺1元

PCB設備商志聖（2467）昨（14）日公布首季歸屬母公司業主淨利1.5億元，每股純益1元。

台光電、金像電 高市占率護體

印刷電路板（PCB）昨（14）日盤中集體走強，包括華通（2313）、欣興等一度攻上漲停，表現亮眼。法人表示，AWS伺服器...

富采加速轉型 走出谷底

富采投控（3714）積極整合集團資源，加速轉型布局，鎖定高附加價值應用，以「方案加值」與「場域加值」的「雙加值引擎」策略...

台灣大兩路衝企業服務

台灣大哥大（3045）衝刺企業服務事業，自研產品、戰略結盟雙管齊下，展開「6C」策略，打造一站式解決方案，董事長蔡明忠也...

神達3.8億設越南子公司

因應地緣政治衝突加劇，神達（3706）昨（14）日公告，子公司神達電腦董事會決議設立越南子公司，總投資金額1,200萬美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。