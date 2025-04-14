路透：台積電Q1獲利可望大增 但美政策仍含隱憂
路透社報導，台積電本月17日可望宣布今年第一季獲利大增54%，但也可能就美國總統川普的貿易政策帶來的風險提出警示。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimates向17名分析師蒐集的資料，台積電可望公布今年第一季的淨利達新台幣3478億元。SmartEstimates給予長期預估較準確的分析師更多加權。
台積電2024年第一季淨利為新台幣2255億元。
川普一邊稱讚台灣晶片產業，一邊揚言課徵關稅。他上週說，他已告知台積電，若不在美國設廠，就必須繳納100%的稅。他在美東時間13日又說，將智慧型手機、電腦排除在針對中國的關稅措施之外只是暫時之舉，並矢言對半導體產業展開國家安全貿易調查。
研究機構SemiAnalysis分析師昆多賈拉（SravanKundojjala）說：「即便未來5年毛利率將被稀釋2到3個百分點，這家公司仍可能加碼投資海外晶片製造廠，以減緩地緣政治風險…這或許可以確保台積電獲得美國政府的優惠待遇，將關稅壓力降到最小。」
國泰證期分析師Venson Tsai認為，蘋果公司（Apple）的iPhone主要在中國製造，對台積電來說是另一個風險，「要是iPhone賣不掉，台積電的晶片也一樣賣不掉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言