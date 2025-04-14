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路透：台積電Q1獲利可望大增 但美政策仍含隱憂

中央社／ 台北14日綜合外電報導
台積電本月17日可望宣布今年第一季獲利大增54%。美聯社
台積電本月17日可望宣布今年第一季獲利大增54%。美聯社

路透社報導，台積電本月17日可望宣布今年第一季獲利大增54%，但也可能就美國總統川普的貿易政策帶來的風險提出警示。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimates向17名分析師蒐集的資料，台積電可望公布今年第一季的淨利達新台幣3478億元。SmartEstimates給予長期預估較準確的分析師更多加權。

台積電2024年第一季淨利為新台幣2255億元。

川普一邊稱讚台灣晶片產業，一邊揚言課徵關稅。他上週說，他已告知台積電，若不在美國設廠，就必須繳納100%的稅。他在美東時間13日又說，將智慧型手機、電腦排除在針對中國的關稅措施之外只是暫時之舉，並矢言對半導體產業展開國家安全貿易調查。

研究機構SemiAnalysis分析師昆多賈拉（SravanKundojjala）說：「即便未來5年毛利率將被稀釋2到3個百分點，這家公司仍可能加碼投資海外晶片製造廠，以減緩地緣政治風險…這或許可以確保台積電獲得美國政府的優惠待遇，將關稅壓力降到最小。」

國泰證期分析師Venson Tsai認為，蘋果公司（Apple）的iPhone主要在中國製造，對台積電來說是另一個風險，「要是iPhone賣不掉，台積電的晶片也一樣賣不掉」。

台積電

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