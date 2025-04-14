PCB族群掀漲停！AWS 伺服器、800G雙引擎助攻點火

印刷電路板（PCB）於14日盤中集體表現走強，包括銘旺科（2429）、華通（2313）、欣興（3037）等一度攻上漲停板，表現亮眼。法人表示，AWS伺服器供應鏈3月營收創新高，800G交換機第2季能見度高，更點名高市占率的台光電（2383）與金像電（2368），後市可期。

截至14日上午11點30分，綜觀台股盤中一度站上兩萬點大關，隨即於平盤之上震盪。值得注意的是，PCB族群表現勁揚，銘旺科盤中鎖上漲停板最強勢，華通、欣興也於漲停板附近開開關關，金像電、南電（8046）、燿華（2367）、台表科（6278）、敬鵬（2355）、健鼎（3044）、同欣電（6271）等，漲幅介於2%至7%之間，相當搶眼。

PCB族群中，數家公司三月營收創新高，其中部分公司更受惠於Amazon Trainium2伺服器強勁拉貨；手機與載板族群則分別因中國大陸補貼政策與B200伺服器拉貨，表現優於預期。

法人分析，受惠於AWS Trainium2伺服器，金像電、博智（8155）、台光電、高技（5439）3月營收皆創歷史新高。其中，金像電與台光電首季營收分別季增22%、17%，年增33%、68%，營收達成率為110%、109%；台燿（6274）季增0.9%、年增44%，營收達成率100%。

展望第2季，法人表示，Trainium2伺服器、800G交換機與衛星題材能見度最高，GB200出貨則相對不明朗。

近期觀察到Trainium2伺服器PCB新增一美系供應商加入，第2季季出貨量預計放大至30萬片，台光電、金像電、高技等供應鏈將持續受惠。

此外，800G交換機與衛星相關產品訂單能見度仍高，有望帶動季增長，台燿與華通將為主要受益者；惟GB200因散熱問題，出貨能見度仍偏低。

投資建議上，由於近期美國關稅問題仍不明朗，消費型產品因出貨集中於中國大陸，受影響較大。但中長期仍看好高速傳輸驅動下的AI伺服器與800G交換機成長趨勢，具高市占率的台光電與金像電有望抵禦景氣不確定性。