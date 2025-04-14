台積電法說會前外資降目標價 衝900元關後翻黑

台積電（2330）法說會將在17日登場，但多家外資卻是先調降目標價，14日早盤以895元開高後一度衝上903元， 但900元關卡壓力沈重，股價再往下翻黑，不過，以盤中零股交易來看，小資族仍是積極買進，盤中成交量逾237萬股， 居零股成交量冠軍。

台積電3月合併營收2,859.57億元，月增10%，年增46.5%，表現略為優於法人預估3月合併營收約2,667億元的水準；累計今年前三月合併營收8,392.54億元，年增41.6%。

台積電法說會預計在17日舉行，多家外資搶在法說會前調降台積電目標價，首開調降台積電目標價第一槍的外資認為，在關稅不確定因素影響下，長期毛利率恐將承壓，維持買進評等，目標價由1,500元下調至1,400元。

另外，一家美系外資表示，考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，維持優於大盤評等；另一家美系外資維持買進評等，但目標價由1,400元降至1,050元；還有一家美系外資下修台積電今明兩年的預估營收及獲利，目標價則從1,400元下修至1,200元，維持買進評等。

台積電雖遭多家外資調降目標價，但目標價仍在千元以上，法說會周四將登場，除了首季財報表現，對第2季展望之外，關稅及與英特爾是否合資等議題，後續AI需求是否受到影響，還有加碼投資美國，是否影響毛利率表現，都是法人關注的焦點。

台積電上周五ADR漲3.9%，周線上漲7%，14日台積電以895元開出，一度拉升至903元，統計從942元下跌以來， 一度下探至780元，跌幅約17%，隨後由低點價位反彈至14日盤中的903元，上漲123元，漲幅約為15%。

台積電盤中衝關900元，但是在賣壓沈重下，股價翻黑，一度下滑至880元，盤中跌幅0.11%。