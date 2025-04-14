快訊

交屋沒幾年頂樓竟開旅館 社區決議驅逐靠一關鍵贏官司

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說會前外資降目標價 衝900元關後翻黑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電（2330）法說會將在17日登場，但多家外資卻是先調降目標價，14日早盤以895元開高後一度衝上903元， 但900元關卡壓力沈重，股價再往下翻黑，不過，以盤中零股交易來看，小資族仍是積極買進，盤中成交量逾237萬股， 居零股成交量冠軍。

台積電3月合併營收2,859.57億元，月增10%，年增46.5%，表現略為優於法人預估3月合併營收約2,667億元的水準；累計今年前三月合併營收8,392.54億元，年增41.6%。

台積電法說會預計在17日舉行，多家外資搶在法說會前調降台積電目標價，首開調降台積電目標價第一槍的外資認為，在關稅不確定因素影響下，長期毛利率恐將承壓，維持買進評等，目標價由1,500元下調至1,400元。

另外，一家美系外資表示，考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，維持優於大盤評等；另一家美系外資維持買進評等，但目標價由1,400元降至1,050元；還有一家美系外資下修台積電今明兩年的預估營收及獲利，目標價則從1,400元下修至1,200元，維持買進評等。

台積電雖遭多家外資調降目標價，但目標價仍在千元以上，法說會周四將登場，除了首季財報表現，對第2季展望之外，關稅及與英特爾是否合資等議題，後續AI需求是否受到影響，還有加碼投資美國，是否影響毛利率表現，都是法人關注的焦點。

台積電上周五ADR漲3.9%，周線上漲7%，14日台積電以895元開出，一度拉升至903元，統計從942元下跌以來， 一度下探至780元，跌幅約17%，隨後由低點價位反彈至14日盤中的903元，上漲123元，漲幅約為15%。

台積電盤中衝關900元，但是在賣壓沈重下，股價翻黑，一度下滑至880元，盤中跌幅0.11%。

台積電 外資

延伸閱讀

台積電蓋熊本二廠 再傳延後

英特爾陳立武 被爆投資數百家中國科技企業 至少8家與解放軍有關

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

傳台積電救英特爾 藍委：賴清德不要只會送錢給美國

相關新聞

PCB族群掀漲停！AWS 伺服器、800G雙引擎助攻點火

印刷電路板（PCB）於14日盤中集體表現走強，包括銘旺科（2429）、華通（2313）、欣興（3037）等一度攻上漲停板...

台積電法說會前外資降目標價 衝900元關後翻黑

台積電（2330）法說會將在17日登場，但多家外資卻是先調降目標價，14日早盤以895元開高後一度衝上903元， 但90...

八檔科技股 大和點讚

雖然川普關稅政策又現轉折，但由於政策不確定性仍高，外資大和資本指出，根據嚴苛情境評估，在假設供應鏈能有效調整以降低關稅影...

英業達強攻「AI智慧機器人 」看好多領域應用商機

英業達（2356）已在AI伺服器領域搶下一席之地，今年目標揮軍機器人硬體，朝打造出能發揮商業價值的機器人產品邁進，躋身機...

巨路營運 展望正向

程控廠商巨路（6192）去年營收與獲利雙創歷史新高，並首度賺進超過一個股本，雖然目前外面大環境充斥不確定性，該公司仍正向...

台積電17日法說 法人關注關稅變數、英特爾合資案等議題

台積電將於4月17日舉行線上法人說明會，屆時公布首季財報及第2季業績展望。近期美國川普政府拋出關稅變數待觀察，不過法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。