八檔科技股 大和點讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

雖然川普關稅政策又現轉折，但由於政策不確定性仍高，外資大和資本指出，根據嚴苛情境評估，在假設供應鏈能有效調整以降低關稅影響的前提下，維持2026年成長預測不變，對整體產業依舊樂觀，並點讚八檔台廠，包括：鴻海（2317）、廣達、全新、奇鋐、富世達、台積電、信邦、日月光投控等。

根據的大和資本報告中顯示，鴻海、廣達、全新、奇鋐、富世達等均給予「買進」的評等，而台積電、信邦、日月光投控則為「優於大盤」。

大和資本表示，根據調查，關稅戰實際情況並沒有預期中的悲觀。在關稅戰爭衝擊下，筆電（NB）與iPhone等產品將面臨較大的影響，而AI伺服器則相對可控，因此目前僅小幅下調2025年全球半導體市場的預測，並建議投資人可趁這波股市回調進行逢低布局。

大和資本指出，乍看之下，關稅措施將對中國、越南、泰國、台灣與印度等國家造成沉重的額外成本。然而深入分析後，假設供應鏈透過全球產能配置優化以因應美國市場需求，來降低整體成本壓力後，推估品牌廠商在美國將需調升售價。

其中AI伺服器漲價10%至15%、iPhone漲價15%至25%、Android手機漲價20%、PC漲價20%。在此假設下，預估2025年AI伺服器出貨量將減少3%、智慧型手機減少2%、NB減少4%、A&I（Automation & Industrial）減少5%。整體而言，關稅衝擊仍屬可控範圍。

台積電 漲價 關稅

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