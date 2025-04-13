英業達揮軍機器人業務

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

英業達（2356）已在AI伺服器領域搶下一席之地，今年目標揮軍機器人硬體，朝打造出能發揮商業價值的機器人產品邁進，躋身機器人概念股。

英業達自動化產線主管郭正華透露，集團每年在伺服器、電腦、手持電子設備等不同終端產品總產量約達1億台，但尚未涵蓋機器人硬體，因此今年會以機器人為主要衝刺領域之一。

郭正華指出，目前市場都已熟悉大語言模型，但實際上要讓其進化到有執行力的地步，必須結合「能動的硬體」，也就是機器人。

郭正華分析，目前市面上號稱「機器人產品」的硬體，多為特定用途的設備，並非通用型AI機器人。未來希望能整合AI技術，使機器人具備更廣泛的應用能力，整個發展關鍵在於是否有實際的市場需求。郭正華強調，英業達集團正積極鎖定發展具商業價值、能帶來獲利，且對集團整體營運有加分效果的產品。

AI 機器人 英業達

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