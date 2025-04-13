巨路營運 展望正向

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

程控廠商巨路（6192）去年營收與獲利雙創歷史新高，並首度賺進超過一個股本，雖然目前外面大環境充斥不確定性，該公司仍正向看待今年營運。

巨路以工業程控業務為發展主軸，另外還有電子通信業務，主要以兩岸為目標市場，其程控業務的客戶主要為半導體、煉油、石化、電力、鋼鐵、紙業、廢水／廢棄物處理與油氣處理等產業。近年隨著台系半導體大廠的廠區不斷擴增，已躍居成為該公司最大單一客戶。

巨路去年合併營收為78.28億元，年增16.3％；稅後純益10.07億元，年增28.1％，每股純益10.48元。該公司獲利表現穩健，已連續七年每股純益都超過6元，董事會日前已決議，去年度盈餘每股配發現金股利5.5元。

展望今年，巨路表示，雖然國際地緣政治充滿不確定因素，該公司仍將全力協助半導體客戶進行各項國內外建廠專案，並配合政府政策，積極參與天然氣、焚化爐及水資源回收等重要專案，整體而言仍正面看待全年營運展望。

半導體 每股純益 營收

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