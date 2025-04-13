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臻鼎-KY第1季營收年增逾二成 但法人保守看待營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）公布3月營收144億元，月增18%、年增29.8%，符合市場預期，整體第1季營收400.8億元，季減28.6%、年增23.2%，法人機構表示，主要是消費性電子產品拉貨淡季，預估單季毛利率17%，稅後純益13.3億元，季減69.4%、年增36.3%，每股獲利（EPS）近1.4元。

分析師表示，受川普對等關稅衝擊，臻鼎-KY第2季營運狀況尚不清晰，日前法說會給出2025年全年營收中高個位數成長的目標，或將受到影響，但在目前最終出貨狀況尚未明朗下，法人圈暫維持原本的今年年財務預期，仍預估今年營收為1,884億元，年增9.8%，毛利率19.3%，稅後純益95.2億元，年增3.7%，EPS為9.8元。

營收 臻鼎

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