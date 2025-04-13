台積電17日法說 法人關注關稅變數、英特爾合資案等議題

台積電（2330）將於4月17日舉行線上法人說明會，屆時公布首季財報及第2季業績展望。近期美國川普政府拋出關稅變數待觀察，不過法人估全年長期資本支出與全年展望可望按兵不動，安定市場信心並將成為市場風向球。

就今年第2季，法人預估，台積電第2季美元營收可望持續個位數季成長，不過，外部變數包含美國對等關稅干擾景氣、美國官方力邀投資英特爾IFS，同時外媒傳聞出口管制遭翻舊案開罰等議題也尚待公司說明釐清。

台積先前3月3日由董事長魏哲家受邀，在美國白宮記者會上宣布有意在美國新廠擴大投資加碼千億美元，法人看好，隨海外布局新廠產能加速開出，有助衝刺五年後營收翻倍再增千億美元。

圖／經濟日報提供

台積電先前1月法說會上釋出全年展望，預估2025年美元營收年增幅度估為24%至26%。

按照相關成長幅度換算，法人推估台積電今年營收即將先挑戰千億美元里程碑，按照後續海外新廠進度，有助於下一波再翻倍成長。

台積電2奈米製程目標下半年量產，法人並看好，台積電2奈米量產助攻有利下半年單季營收將首破新台幣兆元挑戰新高。

隨3奈米以下先進製程占比快速拉升，將蓄勢挑戰一季賺進二個股本的歷史新高表現。

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充四期，高雄廠區面積則可達五期以上，並外傳南科廠區也可動態升級產線導入2奈米乃至A16等製程，進而因應客戶群強勁的需求。

台積電日前已公布3月營收約為新台幣2,859.57億元，月增加10%，年增46.5%，表現略優於法人預估，並創歷年同期新高，帶動今年首季財測順利達標。累計前三月營收約為新台幣8,392.54億元，年增41.6%，也是歷年同期新高。