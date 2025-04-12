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台積電血戰一周！頂級大戶減9人倒貨7萬張、11.5萬螞蟻雄兵吸納5.7萬張

台積電血戰一周 頂級大戶減9人倒貨7萬張 11.5萬螞蟻雄兵吸納5.7萬張

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股震盪，台積電（2330）單周下跌53元。中央社
台股震盪，台積電（2330）單周下跌53元。中央社

台股經過一周的震盪，大盤指數單周下跌1,769點，跌幅約8.31%。多頭指標的台積電（2330）單周下跌53元，跌幅5.62%；根據臺灣集中保管結算所4月11日公布的最新統計，台積電集保戶股權呈現散戶大暴增、大戶持股遽減；散戶以零股持有人數大增最多，單周增加93,977人；頂級大戶減少9人，合計持股減少70,258張；持股0至10000股的集保戶人數合計增加114,728人，合計持股增加約5.73萬張。

台積電股價本周最低曾跌至780元，重挫162元，跌幅達17.19%。集保公布的最新股權變化中，0至999股的投資人有1,338,326人合計持有198,164,780股，單周增加93,977人合計持股增加11,613,190股；1,000至5,000股的投資人有406,252人合計持有779,709,414股，較上周增加19,325人、合計持股增加35,515,932股；5,001至10,000股有47,201人合計持有340,705,915股，單周增加1,426人、合計持股增加10,240,588股。

持有台積電1,000張以上的投資人由1,537減加至1,528人，合計持股25,341,702張，減少70,258張。

台積電集保戶股權分散單周變化(資料來源：臺灣集中保管結算所)
台積電集保戶股權分散單周變化(資料來源：臺灣集中保管結算所)

台積電

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