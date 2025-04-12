台積電目標價 大摩下調

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國關稅事件持續引發國際股市動盪。摩根士丹利（大摩）解析，台積電（2330）股價有望在三大不確定因素解除後迅速反彈，分別為關稅影響財測預期、與英特爾合資計畫、AI需求持續性等。考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，降幅7.2%，仍維持「優於大盤」評級，成為法說會前夕第四家調降目標價的外資。

隨全球半導體市場持續動盪，台積電是否將於17日法說會中調整2025年營收展望，成為市場焦點。大摩表示，在三大關鍵不確定因素逐步釐清後，台積電股價有機會出現強勁反彈，建議近期可趁法說會前夕逢低布局。

首先，關稅影響是否已被全面納入公司財測，將是法說會中重要的觀察指標；其次，與英特爾的合資計畫進展也備受矚目；第三，AI 需求的持續性，仍是決定台積電業績動能的核心因素之一。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，關稅政策變動下，可能對台積電財測造成影響。目前市場變數中，若美國進入經濟衰退，對AI伺服器需求與整體資本支出恐產生連帶影響。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

台積17日法說會／外資降目標價 仍積極喊買

英特爾陳立武 被爆投資數百家中國科技企業 至少8家與解放軍有關

研調：2024年半導體營收增21% 輝達首登全球龍頭

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

相關新聞

台積17日法說會／外資降目標價 仍積極喊買

台積電十七日法說會前夕，受到美國對等關稅事件影響，外資陸續保守調降台積電目標價；不過，看好台積電長線走勢，外資仍然積極喊...

電子五哥反攻 領漲大盤

以台積電為首的AI股，是這波關稅戰系統性風險來襲下的重災區。台股近兩日強彈大漲連二紅，AI股因市場解讀遭錯殺，呈現報復性...

技嘉法說會／今年業績兩位數成長 密切注意關稅妥善因應

技嘉（2376）11日召開法說會，該公司表示，第2季將淡季不淡，可望優於第1季，全年兩位數成長目標不變，包括人工智慧（A...

攸泰科技營收／海事客戶訂單回溫 3月2.12億元、月增15%

攸泰科技（6928）自結2025年3月營收為2.12億元，月增15%、年增8%，累積第1季營收為6.11億元，較去年同期...

AI領軍吹反攻號角！六大電子代工齊漲 交易量突破51萬張

美國總統川普近日宣布「對等關稅」暫緩90天實施，讓台股市場獲得喘息的空間，而原先手握各種AI利多的台鏈大廠也都重返成長軌...

台積電最新目標價位 大型本土法人從1500下修1190

台積電成為國安基金今天日點火護盤的重點，大型本土法人也提出台積電股價最新的報告，雖然目標價從原先的1500下修到1190...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。