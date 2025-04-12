台積電目標價 大摩下調

美國關稅事件持續引發國際股市動盪。摩根士丹利（大摩）解析，台積電（2330）股價有望在三大不確定因素解除後迅速反彈，分別為關稅影響財測預期、與英特爾合資計畫、AI需求持續性等。考量關稅風險，目標價由1,388元降至1,288元，降幅7.2%，仍維持「優於大盤」評級，成為法說會前夕第四家調降目標價的外資。

隨全球半導體市場持續動盪，台積電是否將於17日法說會中調整2025年營收展望，成為市場焦點。大摩表示，在三大關鍵不確定因素逐步釐清後，台積電股價有機會出現強勁反彈，建議近期可趁法說會前夕逢低布局。

首先，關稅影響是否已被全面納入公司財測，將是法說會中重要的觀察指標；其次，與英特爾的合資計畫進展也備受矚目；第三，AI 需求的持續性，仍是決定台積電業績動能的核心因素之一。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，關稅政策變動下，可能對台積電財測造成影響。目前市場變數中，若美國進入經濟衰退，對AI伺服器需求與整體資本支出恐產生連帶影響。